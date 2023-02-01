Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский боец Федор Емельяненко решил стать тренером после завершения карьеры.

«Я с ним не тренировался. Но, судя по результатам, он для профессиональных спортсменов может стать отличным тренером. Насколько это решение было ожидаемо? Я бы сказал, что это правильно, по-человечески, благородно. Развитие — это правильно, человек, который владеет такими знаниями, должен ими делиться», — сказал Тактаров «СЭ».

Свой последний бой в карьере в ММА Федор Емельяненко проведет против американца Райана Бейдера на Bellator 290 4 февраля в Инглвуде.

На счету 46-летнего россиянина 40 побед и 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.