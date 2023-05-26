Олейник назвал неправильным решение РЕН ТВ сделать бой Емельяненко — Ершов главным событием

Бывший боец UFC в тяжелой весовой категории Алексей Олейник, поставив главным поединком турнира противостояние Александра Емельяненко и Евгения Ершова, а не его бой и Оли Томпсона.

«Об этом мне сказали в четверг. Для меня было непринципиально, будет ли мой поединок первым, третьим или последним в турнире. Я согласился драться с Оли Томпсоном. Если для меня непринципиально, от телеканала поступило пожелание. По мне, это неправильное решение. С другой стороны, главное, что я не дерусь с кем-то, с кем не хотел», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко и Олейник выступят в предстоящем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая в Москве. Александр подерется с Евгением Ершовым, а Алексей — с Оли Томпсоном.