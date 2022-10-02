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Сегодня, 05:38

Олейник после поражения от Латифи: «Соперник крайне неудобный, но порох в пороховницах еще есть»

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боец Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения от Илира Латифи на турнире UFC Fight Night 211.

«Всем огромное спасибо за поддержку. Старался изо всех сил, в принципе, порох в пороховницах еще есть. Соперник, конечно, крайне неудобный. Я ожидал, что самым худшим развитием событий для меня будет, если он будет переводить меня в партер и ничего не делать. В принципе, он так и поступал. Если бы он пытался делать какие-то движения... Наверное, он знал, что для него это будет опасно. Путь воина, 26 лет, почти 80 боев. С богом!» — сказал Олейник в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

Олейник потерпел 17-е поражение в карьере. Также на счету 45-летнего россиянина 60 побед и 1 ничья.

Алексей Олейник
UFC
ММА
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