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Сегодня, 19:09

Олейник объяснил, почему не завершает карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Алексей Олейник рассказал, почему продолжает участвовать в боях.

«Мне очень не хочется (драться в следующем десятилетии). Многие от меня слышат эту фразу уже последние лет пять. Тем не менее, сейчас я дерусь по каким-то причинам. То есть где-то у меня незаконченное дело, где-то я должен доказать себе или кому-то. Я пойду и буду это делать. Я не гоняюсь за цифрами. У меня не было планки сколько-то боев и свободен. Это должно быть изнутри, когда ты выключил выключатель и сказал: «Спасибо, я пошел дальше», — цитирует Олейника MMA.Metaratings.ru.

В мае Олейник проиграл британцу Оли Томпсону в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянина нокаутировали в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oleinik-ya-podpisalsya-v-ufc-v-37-let-chto-prakticheski-nevozmozhno-270868/
Алексей Олейник
ММА
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