Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:01

Олейник: «Сейчас у Спивак очень хороший шанс выйти в топ тяжелого веса UFC»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец ММА Алексей Олейник оценил шансы Сергея Спивака в бою с Сирилом Ганом на турнире UFC 2 сентября.

«Во-первых, я рад за Сергея, за хороший бой. Во-вторых, думаю, что мотивация и желание у двоих очень хорошие. Сирилу нужно реабилитироваться после последнего боя. У Сергея есть своя мотивация, у него сейчас очень хороший этап в жизни, он очень мотивирован.

Мое мнение — Сирил сейчас не растет, ну или медленно растет. А Сергей еще молодой, бурлящий, растет и будет расти очень активно, впереди у него еще достаточно большой период времени. Если этот бой был был год-два назад, то я бы говорил, что Ган сильнее. Мое мнение — Сергей не прекращает сейчас прогрессировать, думаю, он очень-очень прилично догнал Сирила, а может уже и обгоняет. Сейчас у него очень хороший шанс выйти в топ тяжелого веса UFC.

До сентября достаточно времени на подготовку у обоих, очень неплохие парни. Болеть буду, естественно, за Сергея, притом что хорошо отношусь к Сирилу. Если какая-нибудь помощь или подсказка от меня потребуется, то я с удовольствие созвонюсь, спишусь, все решим, все сделаем», — цитирует «РБ Спорт» Олейника.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-spivak-dognal-gana-po-urovnyu/
Алексей Олейник
Сергей Спивак
Сирил Ган
UFC
ММА
0
Читайте также
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рабаданов победил Бюйста на турнире Bellator 297