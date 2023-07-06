Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 22:14

Олейник: «При правильном настрое у Волкова будет преимущество над Туйвасой»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Алексей Олейник поделился мыслями о поединке соотечественника Александра Волкова с австралийцем Таем Туйвасой.

«Тай Туйваса — интересный боец. Сильный, с нестандартной техникой и телосложением. Человек, обладающий неожиданностями. На первый взгляд, намечается бой двух ударников. Но мое мнение — Саша в борьбе может делать много и делать хорошо, а Туйваса вряд ли что-то умеет. Считаю, что преимущество у Саши Волкова, особенно при правильном настрое. Единственное — с Таем нельзя расслабляться, он очень взрывной, постоянно неожиданно бьет, оверхенды выбрасывает. При полной собранности у Саши очень большое преимущество. Будем болеть за наших», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

Поединок между российским и австралийским бойцами состоится 9 сентября в Австралии в рамках турнира UFC 293. На счету Волкова 36 побед и 10 поражений в ММА. В активе Туйвасы 5 поражений при 14 победах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-olejnik-pri-pravil-nom-nastroe-u-volkova-budet-preimushhestvo-nad-tujvasoj/
Александр ВОЛКОВ
Алексей Олейник
ММА
0
Читайте также
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Магомедов: «Не вижу, за счет чего Петтис может навязать игру Миксу»