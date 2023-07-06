Олейник: «При правильном настрое у Волкова будет преимущество над Туйвасой»

Российский боец Алексей Олейник поделился мыслями о поединке соотечественника Александра Волкова с австралийцем Таем Туйвасой.

«Тай Туйваса — интересный боец. Сильный, с нестандартной техникой и телосложением. Человек, обладающий неожиданностями. На первый взгляд, намечается бой двух ударников. Но мое мнение — Саша в борьбе может делать много и делать хорошо, а Туйваса вряд ли что-то умеет. Считаю, что преимущество у Саши Волкова, особенно при правильном настрое. Единственное — с Таем нельзя расслабляться, он очень взрывной, постоянно неожиданно бьет, оверхенды выбрасывает. При полной собранности у Саши очень большое преимущество. Будем болеть за наших», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

Поединок между российским и австралийским бойцами состоится 9 сентября в Австралии в рамках турнира UFC 293. На счету Волкова 36 побед и 10 поражений в ММА. В активе Туйвасы 5 поражений при 14 победах.