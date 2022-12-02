Сегодня, 12:22
Российский боец Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.
«У каждого есть свой стиль, своя аудитория: у Саши достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный, у Магомеда — в чем-то игривый и в чем-то иногда веселый. Две разные школы, мне обе импонируют», — приводит РЕН ТВ слова Олейника.
Поединок Исмаилова и Шлеменко состоится 3 декабря в турнире RCC 13 в Екатеринбурге. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.
Утром в пятницу, 2 декабря, Исмаилов и Шлеменко прошли процедуру взвешивания перед турниром RCC 13.