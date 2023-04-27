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Сегодня, 15:04

Олейник пообещал устроить рубку с Оли Томпсоном

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Алексей Олейник пообещал устроить рубку с британцем Оли Томпсоном в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Лично не знаком, совсем недавно узнал, что он будет... Наверное, дней 10 назад. Бои его там три-четыре посмотрел буквально 2-3 дня назад. Ну, крепкий англичанин, здоровый. И на земле будем с ним рубиться, и постараемся, чтобы порадовались за нашу страну. Я десятки раз, многие-многие десятки раз боролся по спортивному самбо, выступал в рукопашном бое, боксе даже. Вот и для меня не очень сложно выступать в принципе в любом виде единоборств, потому что я могу и это, и это, и это», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

Бой Олейника против Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу в них.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Олейник
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