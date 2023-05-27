Олейник пожелал Шлеменко провести еще 50 боев

Бывший боец UFC в тяжелой весовой категории Алексей Олейник признался, что не собирается соревноваться с Александром Шлеменко за обладание рекордом среди российских бойцов по общему количеству боев или побед.

«Мне все равно, что поединок с Оли Томпсоном неофициальный. Я выступал по самбо. Там четыре минуты один раунд. И что? Мне хотелось два или три раунда. Здесь такие правила игры. Я их принял и все. Не хотел бы драться, не подписал контракт. Я не конкурирую с Александром Шлеменко за то, чтобы провести большее количество боев за карьеру или одержать большее количество побед. Я конкурирую только с одним человеком. Его зовут Алексей Олейник. 18 боев. 45 или 80 у меня боев — я не знаю. Точнее знаю, но не стремлюсь достигнуть каких-то цифр, что-то поделить или кого-то превзойти. Абсолютно нет. Желаю Саше драться столько, сколько позволяет здоровье. Самое главное — желание, хоть еще 50 боев. Я не буду сильно переживать, что не догнал. Вопрос не в этом, а в том, что я прошел через свой путь и что он. Мы знаем свои пути», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

На счету 45-летнего Олейника 60 побед и 17 поражений в смешанных единоборствах при одной ничьей. В активе 39-летнего Шлеменко 61 победа, 15 поражений и одна ничья в ММА.