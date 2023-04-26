Олейник: «Рад, что Александр Емельяненко набирает форму и будет драться»

Российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал возвращение Александра Емельяненко.

«Я рад, что Саша набирает форму, собирается с силами и настроем и будет драться, — цитирует MMA.Metaratings.ru Олейника. — Ему важно делать то дело, которое сделало знаменитым его и его фамилию. Он стал знаменитым из-за своих больших побед, а не только из-за брата. Он показывал очень хорошие бои и достиг многого. Это основная его слава, а не та слава, которую мы знаем из хроник желтой прессы. Не хотелось бы, чтобы его больше помнили по этим вещам. Я бы хотел, чтобы его помнили как крутого спортсмена, который успешно выступает за нашу страну. Поэтому хорошо, что он снова дерется».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко проведет бой по правилам ММА с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым.