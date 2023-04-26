Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:53

Олейник: «Рад, что Александр Емельяненко набирает форму и будет драться»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал возвращение Александра Емельяненко.

«Я рад, что Саша набирает форму, собирается с силами и настроем и будет драться, — цитирует MMA.Metaratings.ru Олейника. — Ему важно делать то дело, которое сделало знаменитым его и его фамилию. Он стал знаменитым из-за своих больших побед, а не только из-за брата. Он показывал очень хорошие бои и достиг многого. Это основная его слава, а не та слава, которую мы знаем из хроник желтой прессы. Не хотелось бы, чтобы его больше помнили по этим вещам. Я бы хотел, чтобы его помнили как крутого спортсмена, который успешно выступает за нашу страну. Поэтому хорошо, что он снова дерется».

26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Емельяненко проведет бой по правилам ММА с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
ММА
0
Читайте также
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Железняков — о словах Косторной про тренировки у Тутберидзе: «Некрасиво плевать в колодец, из которого когда-то пил»
Скончался народный артист России Владимир Борисов
Оперная певица Анна Бондаревская умерла на 36-м году жизни
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Посол РФ в Польше сообщил об изъятии денег со счетов посольства
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олейник: «К Дацику нет негатива, но рано или поздно мы сойдемся»

Мурад Легенда победил Андрея Черкасова в лиге «Наше Дело»