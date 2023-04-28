Олейник раскрыл детали подготовки к бою с Томпсоном

Российский боец ММА Алексей Олейник рассказал о подготовке к поединку с британцем Оли Томпсоном в рамках главного события «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«С весом вроде все нормально. Я попадаю спокойно в нашу тяжелую весовую категорию. До 120 килограммов. Подготовка будет проходить необычно для меня, наверное, может быть, для тех, кто следит за моей, так сказать, карьерой. Она будет проходить в России. Она уже началась, буквально неделю, наверное, работаем достаточно много. Я же не выступал, не тренировался. Вот сейчас начал тренироваться, поэтому, я думаю, все должно быть хорошо, должны войти в нужную форму.

Обязательно изучим соперника. И как борется, как бьется и сколько он дышит, насколько он сильный, чего он боится, что, наоборот, у него является сильной стороной и так далее», — приводит слова Олейника РЕН ТВ.

Бой Олейника против Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

За свою профессиональную карьеру Олейник провел 76 боев, в 60 из них одержал победу. Его соперник имеет в активе 37 боев и 21 победу в них.