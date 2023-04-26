Олейник рассказал о желании порадовать публику боем против Оли Томпсона

Сегодня, 13:17
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник рассказал, чего ждет от боя против британца Оли Томпсона а рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он отметил, что хотел порадовать российских зрителей.
«Именно отечественного зрителя. И именно в таком формате, который не совсем сейчас стандартный. Ну и хотелось уже немножко на родине у себя побыть и повыступать в том числе», — цитирует Олейника РЕН ТВ.
Бой Олейника против Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.