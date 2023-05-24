Олейник рассказал, почему не переживает за здоровье Александра Емельяненко

Российский боец Алексей Олейник заявил, что не переживает за здоровье Александра Емельяненко перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я не должен опасаться за Александра. Во-первых, он взрослый парень, под 40 лет. Во-вторых, он всю жизнь в боях. В-третьих, у нас всегда есть возможность постучать. В-четвертых, мы деремся на цивилизованной арене с судьями, докторами и так далее. Если доктор увидит, что Емельяненко нельзя допустить до боя, то врач выполнит свою работу. То же самое с рефери. Да и соперник Емельяненко — не чемпион мира по тайскому боксу, страшный нокаутер, который может нанести непоправимый ущерб здоровью», — цитирует Олейника Sport24.

В пятницу, 26 мая, Емельяненко проведет поединок против блогера Евгения Ершова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.