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Сегодня, 21:49

Олейник рассказал, почему не переживает за здоровье Александра Емельяненко

Алина Савинова
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Российский боец Алексей Олейник заявил, что не переживает за здоровье Александра Емельяненко перед турниром «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я не должен опасаться за Александра. Во-первых, он взрослый парень, под 40 лет. Во-вторых, он всю жизнь в боях. В-третьих, у нас всегда есть возможность постучать. В-четвертых, мы деремся на цивилизованной арене с судьями, докторами и так далее. Если доктор увидит, что Емельяненко нельзя допустить до боя, то врач выполнит свою работу. То же самое с рефери. Да и соперник Емельяненко — не чемпион мира по тайскому боксу, страшный нокаутер, который может нанести непоправимый ущерб здоровью», — цитирует Олейника Sport24.

В пятницу, 26 мая, Емельяненко проведет поединок против блогера Евгения Ершова в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-05-24-aleksey-oleynik-obyasnil-pochemu-ne-perezhivayet-za-zdorovye-aleksandra-yemelyanenko
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
ММА
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