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Сегодня, 21:13

Олейник: «Условия в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» лучше, чем в UFC»

Мария Гусева
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Российский боец-тяжеловес Алексей Олейник рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«Мы все обсудили и условия действительно получше, чем в UFC, особенно если учитывать американские затраты на подготовку, менеджеров, налоги и залы, — цитирует MMA.Metaratings.ru бойца. — Сейчас я так все организовал, что этих затрат почти не будет, поэтому условия лучше, чем в UFC. Я не смотрел сами бои, но знаю, что там дрались ребята с нормальной репутацией и дрались ребята с нашего клуба. Наш клуб не прекращал существование на время моего отъезда, и ребята регулярно выступали практически во всех российских промоушенах, в том числе на «РЕН ТВ». Мы общались с матчмейкерами разных организаций и пришли к выводу, что «Бойцовский клуб» — одно из самых интересных направлений и для меня, и для клуба, где можно показывать свои умения».

26 мая Олейник проведет поединок против британца Оли Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: MMA.Metaratings.ru
Алексей Олейник
ММА
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