Олейник сомневается в том, что Малыхину нужно переходить в UFC

Алексей Олейник оценил перспективы двойного чемпиона One FC Анатолия Малыхина.

«Мог бы Малыхин себя проявить в UFC? У нас есть масса очень хороших и классных ребят, которые круто и достойно выступают. Толик Малыхин — один из них, очень хорошо показывает себя в One FC. Но пока мы не увидим его в UFC, мы можем только придумывать. О каждом бойце — Bellator, One FC, ACA, RCC, KSW — мы можем только гадать.

Здесь два пути: либо дальше быть чемпионом в One FC, либо уходить в UFC. Если по нынешнему контракту все устраивает, то на его месте я бы остался в One FC. Зачем уходить, если и так все хорошо? Мне UFC тоже не нужен был, я туда в 37 лет подписался. Так что у Анатолия еще куча времени. Пусть пока что наслаждается на своем Олимпе», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

23 июня Малыхин победил Аржана Бхуллара и стал обладателем чемпионского пояса One FC в тяжелом весе. Также ему принадлежит титул в полутяжелой весовой категории.