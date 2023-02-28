Олейник: «Молодость и напор — за Ганом. Опыт и борьба — за Джонсом»

Боец Алексей Олейник высказался о предстоящем поединке между французским бойцом ММА Сирилом Ганом и американцем Джоном Джонсом.

«Молодость, напор и «непробитость» — за Сирилом. Джонс много раз многих удивлял и не давал шансов соперникам. С тем же Кормье он доказал дважды, что является уникумом, вундеркиндом. Поэтому опыт, разнообразие техники и борьба, на которую он сделает интересный акцент — за Джонсом. Мне импонируют оба бойца, очень интересно, кто сейчас станет чемпионом. Также интересно, к кому и как будет стремиться наш Сергей Павлович, если успешно пройдет своего ближайшего оппонента — Блейдса», — приводит «РБ Спорт» слова Олейника.

Поединок между Ганом и Джонсом пройдет 4 марта на турнире UFC 285.