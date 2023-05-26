Олейник заявил, что не приносил никаких извинений Александру Емельяненко

Бывший боец UFC в тяжелой весовой категории Алексей Олейник заявил, что не приносил никаких извинений Александру Емельяненко, о чем ранее сообщал сам Александр.

«Может быть, конечно, я много занимался единоборствами, но такого не было. Если Саша хочет, чтобы я за что-то перед ним извинился, на данный момент я абсолютно готов извиниться за все, что он хочет. Такого не было ни разу. Готов ли он к боям? Не слежу за ним. Я не тренировался с ним. Я не смотрю, как он бьет лапы, не смотрю, как он бежит на беговой дорожке и так далее. Для этого есть доктора, которые его проверяют и допускают. И организатор соревнований», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Ранее Александр Емельяненко сообщил, что его конфликт с Олейником был исчерпан. Емельяненко и Олейник выступят в предстоящем турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 мая в Москве. Александр подерется с Евгением Ершовым, а Алексей — с Оли Томпсоном.