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Сегодня, 20:08

Омаров рассказал о своем максимальном весе в межсезонье

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Действующий чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров прокомментировал свой возможный переход в легкий вес.

«В 70 кг я бы мог подняться, но для этого нужно окрепнуть. 66 кг идеально для меня. Мой максимальный вес в межсезонье где-то 82-83 кг», — цитирует Омарова MMA.Metaratings.ru.

8 сентября турнир ACA 179 возглавит финал Гран-при в полулегком весе между Омаровым и претендентом на титул Курбаном Тайгибовым. На счету Омарова 12 побед и ни одного поражения, у Тайгибова — 15 побед и 3 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Омаров
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