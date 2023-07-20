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Сегодня, 10:17

Омаров заявил, что влияние поп-ММА сильно сказывается на дагестанских бойцах

Виктория Кравченко
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Боец полулегкого дивизиона Ислам Омаров подтвердил слова Магомеда Магомедова, что ряд залов в Дагестане не допускает к тренировкам бойцов из поп-ММА.

«Это правда. У нас лишнего не позволяют. Не пускают в зал. Шамиль Алибатыров очень строг. Даже близко бойцам из этих лиг не разрешают драться. Если кто-то из наших парней там дерется, вы не увидите, чтобы они что-то плохое сказали, газовали на кого-то на пресс-конференциях. Проблема с поп-ММА существует. Людям, которые должны были заниматься в зале и набирать обороты, выпала возможность подраться, проявить себя раньше времени. Они это сделали. Получили медийное развитие и перестали чувствовать дистанцию. Стали отталкиваться от грязи. Это сильно сказывается на наших бойцах», — цитирует Омарова MMA.Metaratings.ru.

Ранее старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов раскритиковал организацию Hardcore.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/omarov-vliyanie-pop-mma-silno-skazyvaetsya-na-dagestanskikh-boicakh-267483/
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