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Сегодня, 10:05

О'Мэлли назвал бойца, с которым он опасается драться

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что он никогда не выйдет в октагон со средневесом Шоном Стриклэндом (25-5).

«У этого чувака есть стержень. Он тренирует Франсиса Нганну и других тяжеловесов. Он просто любит драться. Вот что я тебе скажу — лично я бы никогда не хотел с ним драться. Если кто-то через пару лет и будет подходить на роль убийцы в новом сериале Netflix, так это точно Шон Стриклэнд», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Стриклэнд проиграл Джареду Каннонье (16-6) раздельным решением судей (46-49, 49-46, 49-46). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

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