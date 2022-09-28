О'Мэлли рассказал, когда перейдет в полулегкий вес

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) сообщил, что когда его уровень джиу-джитсу достигнет уровня джиу-джитсу Чарльза Оливейры (33-8), тогда он поднимется в полулегкий дивизион.

«Рано или поздно я поднимусь в полулегкий вес, — признался американец на своем YouTube-канале. — Мне сейчас 27 лет, и я намерен как минимум 10 лет выступать, поэтому это случится. Все зависит от уровня моего джиу-джитсу. Когда я выйду на уровень Чарльза Оливейры, то сразу перейду в полулегкий вес».

О'Мэлли подерется с Петром Яном (16-3) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.