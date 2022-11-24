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24 ноября, 10:19

О'Мелли: «Я бы поставил деньги на Чимаева, он может нокаутировать любого»

О'Мелли считает, что Чимаев может нокаутировать Перейру
Виталий Косик
Корреспондент
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Американский боец UFC Шон О'Мелли высказался о возможном противостоянии в среднем весе между шведским бойцом Хамзатом Чимаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Хамзат поимеет Алекса. У Перейры противная левая рука, но если бы я ставил деньги на этот бой, то поставил бы на Чимаева. Он может забороть больших страшных ребят, как Алекс. Поэтому я бы поставил на Хамзата. Его борьба хороша, и он может нокаутировать любого ублюдка», — написал американец в своих социальных сетях.

28-летний Чимаев провел 12 боев и одержал 12 побед. Перейра одержал 7 побед и потерпел 1 поражение.

Алекс Перейра
Хамзат Чимаев
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