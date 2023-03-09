Шон О'Мэлли: «Нганну совершил самую большую ошибку в своей жизни, уйдя из UFC»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) ошибся, решив уйти из UFC.

«Я с самого начала говорил, с тех пор, как Нганну начал критиковать UFC, что уход из промоушена — это самая большая ошибка в его жизни. Тайсон Фьюри больше не заинтересован во Франсисе Нганну. Он был заинтересован во Франсисе, когда тот был чемпионом UFC. Он был самым крутым ублюдком в мире. Теперь он не подписан в UFC, теперь он ему не сильно интересен», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.