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Сегодня, 15:06

О'Мэлли: «Сехудо выстрелил себе в ногу, когда решил уйти в отставку»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) совершил ошибку, когда ушел в отставку в 2020 году.

«Мой бой с Чито намного громче, чем мой бой с Генри, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Он ушел, потому что UFC не платили ему столько, сколько он «заслуживал». Поэтому он подумал, что если уйдет, то UFC попытаются его вернуть. Но они этого не сделали, так что он просто выстрелил себе в ногу».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Генри Сехудо
Шон О`Мэлли
UFC
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