Шон О'Мэлли: «Ян вывел меня на новый уровень»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) сообщил, что он пересмотрел бой с Петром Яном (16-4) и не увидел победы россиянина.

«Я думаю, что первый и третий раунды были за мной, — сказал О'Мэлли на The MMA Hour. — Многие люди были взбешены решением, потому что до боя они говорили, что мне конец. Я вышел в октагон, одержал победу, и теперь у них тяжелые времена. Я рекомендую всем пересмотреть бой, прежде чем высказывать свое мнение».

Также О'Мэлли добавил, что Ян вывел его на новый уровень.

«Предполагаю, я его [Яна] сильно удивил, — отметил О'Мэлли. — Не думаю, что он был готов к такому жесткому оппоненту. Я съел пару его левых. Он сбил меня с ног, но я смог подняться. Так что я был намного лучше, чем он ожидал. Выходя на бой, я сказал, что Петр будет тем парнем, который выведет меня на новый уровень».

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.