Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:19

О'Мэлли восхищен Мейвезером: «Он тренируется по три-четыре раза за день!»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что он остался под большим впечатлением от отношения экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) к своей работе.

«Я смотрел много тренировок Флойда. Этот мазафакер тренируется по три-четыре раза за день. Часами, — отметил О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Чертовски круто иметь рекорд 50-0 и уйти непобежденным. Это так вдохновляет! Хотел бы я довести свой рекорд до 50-0. Блин, у него крутое отношение к своей работе. Без такого трудолюбия вы не доведете рекорд до 50-0, не станете вторым Флойдом. Он постоянно бегает, бьет по мешку, по лапам. При этом создается впечатление, что вокруг него всегда ошиваются чики. Вот это баланс!»

Мейвезер в прошлом бою победил блогера Деджи техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 13 ноября в Дубае, ОАЭ.

0
Читайте также
Натуральное позорище. Судьи опять прибили соперника Канады на МЧМ — в этот раз Америку
Топурия подрался с популярным певцом в баре. Боец UFC и музыкант устроили постанову?
Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу при выполнении Киевом требований РФ
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Минобороны РФ: число погибших российских военных после удара ВСУ по Макеевке выросло до 89
Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гилберт Бернс: «В 2023 году я хочу оформить 3 досрочные победы и получить бой за титул»

Туменов — о контракте Магомедова с UFC: «Если он планомерно будет идти, то у него есть все шансы показать себя»