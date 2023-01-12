ONE Championship проведет Гран-при по муай-тай с призовыми в 1 миллион долларов

Глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг сообщил, что проведет Гран-при среди представителей муай-тай. В соревновании примут участие 16 бойцов, в качестве возможных участников называются такие высококлассные бойцы, как Супербон, Родтанг и Джонатан Хаггерти, пишет South China Morning Post.

«Я объявляю о величайшем Гран-при в истории муай-тай, — сказал Ситйодтонг журналистам. — 16 лучших бойцов мира подерутся друг с другом в этом году за 1 миллион долларов».

Когда стартует турнир, Ситйодтонг не уточнил. Как бы то ни было, он уверен, что этот турнир привлечет внимание всего мира.