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ММА

Сегодня, 22:38

Определились чемпионы России по ММА 2023 года среди мужчин

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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С 1 по 3 июня в Ханты-Мансийске проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА), где определились чемпионы страны в 10 весовых категориях среди мужчин. На турнире присутствовал глава Союза ММА России Федор Емельяненко.

Весовая категория 52,2 кг:

1. Рахмоналиев Фарход
2. Салохидинов Алиджон
3. Какаев Хизри
3. Хамхоев Адам

Весовая категория 56,7 кг:

1. Женишбек-Уулу Бектур
2. Панков Дмитрий
3. Касымов Рустамжон
3. Феалковский Вадим

Весовая категория 61,2 кг:

1. Грыдин Петр
2. Магомедов Рамазан
3. Кортоев Билан
3. Мировазов Шухрат

Весовая категория 65,8 кг:

1. Чопуров Асеф
2. Зайнуков Курбан
3. Асадулаев Айнуддин
3. Гусейнов Джамалутдин

Весовая категория 70,3 кг:

1. Юсупов Омарасхаб
2. Гамдуллаев Амир
3. Албастов Саидбек
3. Рамазанов Сафар

Весовая категория 77,1 кг:

1. Гусейнов Айдемир
2. Гамидов Шамиль
3. Важинский Дмитрий
3. Ташагаджиев Шамиль

Весовая категория 83,9 кг:

1. Багомедов Ислам
2. Тайгибов Амирчупан
3. Карамашев Николай
3. Усанов Василий

Весовая категория 93 кг:

1. Гасанов Магомед
2. Исаев Абдула
3. Алиев Али
3. Юсупов Муслим

Весовая категория 120,2 кг:

1. Гасайниев Омар
2. Сиражудинов Гамзат
3. Багаудинов Гаджимурад
3. Баширов Гаджимурад

Весовая категория 120,2+ кг:

1. Полянский Алексей
2. Хазботов Аслан
3. Алакаев Шахсолтан
3. Бабаев Дмитрий

ММА
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