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ММА

Сегодня, 23:27

Опубликованы судейские записки боя Петр Ян — Шон О'Мэлли

Иван Торопцев
Корреспондент
Петр Ян (слева) в поединке против Шона О&amp;#039;Мэлли.
Фото AFP
Судейские записки боя Ян — О&amp;#039;Мэлли.
Фото UFC
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Пресс-служба UFC опубликовала судейские записки боя Петр Ян — Шон О'Мэлли, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Один судья из троих присудил Яну победу в первом раунде, во втором раунде россиянин был признан сильнее единогласно. В третьем раунде все судьи отдали предпочтение О'Мэлли.

Единственным арбитром, по мнению которого Петр Ян одержал победу, стал Вито Паолийо. Бен Колтридж и Дэвид Летаби присудили победу О'Мэлли.

Судейские записки боя Ян - О'Мэлли. Фото UFC
Судейские записки боя Ян — О'Мэлли.
UFC

Петр Ян потерпел второе подряд и четвертое в карьере поражение в ММА при 16 победах.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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