Опубликованы судейские записки боя Петр Ян — Шон О'Мэлли

Пресс-служба UFC опубликовала судейские записки боя Петр Ян — Шон О'Мэлли, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Один судья из троих присудил Яну победу в первом раунде, во втором раунде россиянин был признан сильнее единогласно. В третьем раунде все судьи отдали предпочтение О'Мэлли.

Единственным арбитром, по мнению которого Петр Ян одержал победу, стал Вито Паолийо. Бен Колтридж и Дэвид Летаби присудили победу О'Мэлли.

Судейские записки боя Ян — О'Мэлли. UFC

Петр Ян потерпел второе подряд и четвертое в карьере поражение в ММА при 16 победах.