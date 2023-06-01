Орловский: «Думал, в последнем бою Федор психанет и по максимуму выложится»

Сегодня, 15:07
Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский поделился мнением о последнем поединке в карьере Федора Емельяненко.
— В феврале карьеру завершил Федор Емельяненко. Вы смотрели этот бой?
— Нет, вообще не смотрел, — сказал Орловский «СЭ». — Знаю, что нокаутом проиграл. Читал.
— Вы давали более оптимистичный прогноз на бой — что Бейдер победит по очкам. Удивились тому, как быстро все случилось?
— Скорее да, чем нет. Потому что я думал, что Емельяненко все-таки психанет и по максимуму выложится.
Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023-го после поражения от Райана Бейдера нокаутом в первом раунде.