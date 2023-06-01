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Сегодня, 14:51

Орловский объяснил, почему выбил камеру из рук фаната на турнире в США

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский рассказал в интервью «СЭ» о массовой потасовке на турнире Karate Combat в США. Орловский присутствовал на турнире и выбил камеру из рук фаната, который его снимал.

— Недавно в интернете появилось видео с турнира Karate Combat, где началась массовая потасовка после того, как боец кинул капу в фанатов. В какой-то момент в кадре появляетесь вы...

— Не так все было! — сказал Орловский «СЭ». — Чувак, по-моему, был из Пакистана. Большая группа поддержки пришла, поддерживала его. В какой-то момент он снял футболку, начал в сторону французов что-то выкрикивать. А тренер немножко такой: ему пофиг — против ста, десяти, пяти человек идти... Он будет за своего бойца сражаться. И это буквально было на расстоянии вытянутой руки. Кто-то стакан в него кинул или еще что-то, и боец увидел, что его тренер начинает потасовку, он просто забежал на помост и кинул капу.

А какой-то урод рядом сидел, начал мне в лицо своим телефоном тыкать. Я говорю: «Ты че?!» Во-первых, он бесцеремонно подошел, встал на мое место — ладно, хорошо, ради бога. Начал со мной разговаривать, я говорю: да-да... В компании стоял мой менеджер, еще бойцы, из UFC пара пацанов. И он прямо в лицо мне — я ему раз сказал, на второй я просто ударил телефон. И все, разнеслось.

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в прелимах которого пройдет бой Андрея Орловского и Дон'Тейла Мэйеса.

Андрей Орловский
UFC
ММА
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