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Сегодня, 14:15

Андрей Орловский: «Федор Емельяненко проиграет Бэйдеру решением. Бой смотреть не буду»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился прогнозом на бой Федора Емельяненко и Райана Бэйдера.

— 4 февраля у вас день рождения, и в этот же день дерется Федор Емельяненко против Райана Бэйдера. Как вам такое совпадение?

— Вообще никак. Пускай победит сильнейший (смеется).

— Бой будете смотреть, болеть за кого-то?

— Ну болеть вряд ли. Смотреть — не знаю. Ну, 4 февраля точно смотреть не буду, тут так или иначе надо будет с семьей проводить время и с друзьями.

— Нокаутирует его Федор?

— Думаю, вряд ли.

— Бейдер досрочно или решением?

— Думаю, решением. Все, я должен бежать. С новым годом.

Реванш Емельяненко и Бэйдера пройдет 4 февраля на Bellator 290 в Калифорнии.

Андрей Орловский
Федор Емельяненко
ММА
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