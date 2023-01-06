Андрей Орловский: «Федор Емельяненко проиграет Бэйдеру решением. Бой смотреть не буду»

Сегодня, 14:15
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился прогнозом на бой Федора Емельяненко и Райана Бэйдера.
— 4 февраля у вас день рождения, и в этот же день дерется Федор Емельяненко против Райана Бэйдера. Как вам такое совпадение?
— Вообще никак. Пускай победит сильнейший (смеется).
— Бой будете смотреть, болеть за кого-то?
— Ну болеть вряд ли. Смотреть — не знаю. Ну, 4 февраля точно смотреть не буду, тут так или иначе надо будет с семьей проводить время и с друзьями.
— Нокаутирует его Федор?
— Думаю, вряд ли.
— Бейдер досрочно или решением?
— Думаю, решением. Все, я должен бежать. С новым годом.
Реванш Емельяненко и Бэйдера пройдет 4 февраля на Bellator 290 в Калифорнии.