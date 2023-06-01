Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:19

Орловский — об играх сына: «Я как дурачок бегаю вдоль сетки и ору матом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об увлечении своего старшего сына бейсболом.

«Когда я начал ходить на тренировки и смотреть другие игры, понял технику, суть бейсбола. Увидел, как кидают и отбивают. Это нелегко. Родители и его ребята из команды постоянно говорят: «Почему твой отец постоянно орет?» Я вдоль сетки как дурачок бегаю туда и обратно. Многие родители сидят и пивко потягивают. На расслабоне, в телефонах, а я бегаю и постоянно ору. Бывает, не сдерживаюсь и ору матом. Слава Богу, никто не понимает. У меня ребенок за этот сезон выиграл две номинации, а в третьей по «отбиваю» стал третьим, хотя в начале сезоне сезона он был впереди с 800-ми очками. У ближайшего преследователя было 630», — цитирует Орловского Metaratings.ru.

44-летний белорусский спортсмен является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. Всего он провел 57 боев в ММА, одержал 34 победы, потерпел 21 поражения, 2 поединка были признаны несостоявшимися.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/orlovskii-kak-durachok-begayu-vdol-setki-na-igrakh-syna-i-oru-matom-255568/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Андрей Орловский
ММА
1
0
Читайте также
«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции
Соблазнения, прелюдии и обмен позами: в Швеции запретили чемпионат Европы по сексу
Эксперт оценил шанс налаживания диалога Москвы и Риги после смены президента Латвии
Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»
Много бывает: льготники получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орловский рассказал, сколько еще планирует продолжать карьеру в UFC