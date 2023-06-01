Орловский — об играх сына: «Я как дурачок бегаю вдоль сетки и ору матом»

Белорусский боец Андрей Орловский рассказал об увлечении своего старшего сына бейсболом.

«Когда я начал ходить на тренировки и смотреть другие игры, понял технику, суть бейсбола. Увидел, как кидают и отбивают. Это нелегко. Родители и его ребята из команды постоянно говорят: «Почему твой отец постоянно орет?» Я вдоль сетки как дурачок бегаю туда и обратно. Многие родители сидят и пивко потягивают. На расслабоне, в телефонах, а я бегаю и постоянно ору. Бывает, не сдерживаюсь и ору матом. Слава Богу, никто не понимает. У меня ребенок за этот сезон выиграл две номинации, а в третьей по «отбиваю» стал третьим, хотя в начале сезоне сезона он был впереди с 800-ми очками. У ближайшего преследователя было 630», — цитирует Орловского Metaratings.ru.

44-летний белорусский спортсмен является бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе. Всего он провел 57 боев в ММА, одержал 34 победы, потерпел 21 поражения, 2 поединка были признаны несостоявшимися.