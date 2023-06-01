Орловский: «Проводы Федора? Скорее всего, всех пригнали за бабки»

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский в интервью «СЭ» поделился мнением о проводах Федора Емельяненко после его прощального поединка.

— После боя Федора проводили 11 легендарных бойцов. Сложно вспомнить, кого еще так провожали. На вас этот момент какое впечатление оказал?

— Давайте начнем с того, что, скорее всего, всех пригнали за бабки, это раз , — сказал Орловский «СЭ». — Во-вторых, ну, наверное, заслужил. Если даже пришли они по собственной инициативе — хорошо.

Федор Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023-го после поражения от Райана Бейдера нокаутом в первом раунде.