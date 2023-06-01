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ММА

Сегодня, 13:11

Орловский рассказал, сколько еще планирует продолжать карьеру в UFC

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал, сколько еще планирует заниматься спортом.

«Всю жизнь, конечно, нет. Потому что приходится ограничивать себя в некоторых вещах. В том числе в общении с детьми. Я не на все спортивные мероприятия старшего сына гоняю, хотя стараюсь. Пару-тройку лет, да. Понимаете, кайф. Делать то, что делаю я. Это не пахота или каторга. Это работа в удовольствие. Встать утром, налить чайку и поехать на тренировку. Конечно, самое важное в жизни для меня — это семья и дети, а что касается спортивной жизни — это пахать, заставить себя еще два-три года побыть на режиме. Даже если не получится выиграть чемпионский титул, я буду знать, что был честным перед самим собой, что все для этого сделал», — приводит слова Орловского MMA.Metaratings.ru.

3 июня у 44-летнего бойца запланирован поединок с американцем Донтэйлу Майесу в рамках турнира UFC on ESPN 46.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/orlovskii-rasskazal-o-zhelanii-stat-chempionom-ufc-pered-zaversheniem-karery-255520/
Андрей Орловский
UFC
ММА
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