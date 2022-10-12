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ММА

Сегодня, 12:43

Ортис должен подраться с Сонненом в феврале 2023 года

Давид Хачатрян

Два ветерана ММА встретятся в матче-реванше в рамках промоушена Freedom Fight Night в феврале 2023 года. Об этом сообщил Тито Ортис (21-12) на The Adam Carolla Show. Тем не менее поединок официально еще не подтвержден.

«Я проведу последний бой в начале февраля. Тито Ортис против Чейла Соннена на Freedom Fight Night, — сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. — Я реально взволнован. Мы подеремся по правилам ММА, не бокса. Бой пройдет в полутяжелом весе».

Ортис и Чейл Соннен (31-17) дрались в январе 2017 года на Bellator 170. Тогда победу одержал Ортис сабмишном в первом раунде.

ММА
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