Основатель АСА Майрбек Хасиев высказался о предстоящем поединке россиянина Петра Яна против американца Шона О'Мэлли.

— Что думаете о поединке Яна с Шоном О'Мэлли? Он тоже будет в октябре.

— В октябре? Удивительно. Сын мне сказал буквально несколько недель назад, что там может быть турнир, и параллельно планируется турнир по джиу-джитсу. Я сказал ему снова, чтобы купил хорошие билеты. Может, увижу и этот бой Петра.

— Ваши мысли?

— Я не знаю оппонента Яна. В любом случае UFC — лучшая лига в мире, специалисты там имеют гораздо больший опыт, чем мы. Думаю, они просто так бойцов сводить не будут, хотя были ляпы и там, но это везде бывает. Раз они сводят какого-то бойца с Петром, значит, этот боец хорош. Ян — очень мощный боец, поэтому подай ему любого из топ-5 — будет хороший бой.

— По поводу соперника Петра Яна: вы вообще видели Шона О'Мэлли? Его внешность, образ жизни?

— Сейчас вспоминаю, пока мы с вами говорим — кажется, я видел его где-то в ленте в соцсетях, но не уверен.

— Парень с крашеными волосами, траву курит.

— Траву? Это хорошо, не проблема. У них вот чемпионат проходит по джиу-джитсу, где хороший мешочек анаши дают. Подумаешь? В США же в подавляющем большинстве штатов... А, вот мне показывают фото О'Мэлли. Он бразилец?

— Нет, американец.

— А у него волосы под бразильский флаг покрашены. Значит, у него какая-то своя волна... Слава Богу, лишь бы нас не касалось. Пусть крутится в каком-то своем узком мирке.

— Про траву вы говорите, конечно, с иронией?

— Естественно.

— А если серьезно? Что скажете про турниры, на которых сначала поборятся, а потом покурят?

— А, насчет курева? Я никогда не курил, у меня было пару раз, с друзьями курили кальян, а они, видимо, решили надо мной подшутить. Настаивали: «Да давай, попробуй, это нормально». Ну, я попробовал, и меня резко спать потянуло. А второй случай: играли в карты, в дурака. Мы были в Нальчике, нас в гости пригласили. Кроме меня курили все, а меня опять спать потянуло. Потом выяснилось, что они косяк курили. И в кальян тоже запихнули, мне дали попробовать. Я уснул, потом что-то такое в воздухе появилось... Ну, анаша. Я не курю и никогда не курил, только вот эти случаи.

Ян и О'Мэлли сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе, а также российской лиги АСB.