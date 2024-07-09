Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 01:16

Алеев — о лишении лицензии Hardcore на сутки: «Это чисто смешно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Основатель лиги Top Dog Данил «Регбист» Алеев прокомментировал решение Федерации бокса России, которая на сутки отобрала лицензию у лиги Hardcore.

«Это чисто смешно. Было написано, что лига должна выполнить целый перечень условий, чтобы вернуть лицензию. Штраф, гарантии того, что подобное не повторится и отбелить неприкосновенную репутацию Федерации бокса. Как им удалось это сделать? Только Дарт Вейдер мог это сделать в такие сроки. Меньше, чем за сутки. Разумного объяснения возвращению лицензии нет никакого», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алеева.

Федерация бокса России 3 июля отозвала у организации Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение.

Источник: MMA.Metaratings.ru
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
Путин в пятый раз приехал на выставку-форум «Россия»
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустили серийное производство автомобилей
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Сульянов: «В Hardcore уже приняли меры, направленные на упразднение дискриминации»