Алеев — о лишении лицензии Hardcore на сутки: «Это чисто смешно»

Основатель лиги Top Dog Данил «Регбист» Алеев прокомментировал решение Федерации бокса России, которая на сутки отобрала лицензию у лиги Hardcore.

«Это чисто смешно. Было написано, что лига должна выполнить целый перечень условий, чтобы вернуть лицензию. Штраф, гарантии того, что подобное не повторится и отбелить неприкосновенную репутацию Федерации бокса. Как им удалось это сделать? Только Дарт Вейдер мог это сделать в такие сроки. Меньше, чем за сутки. Разумного объяснения возвращению лицензии нет никакого», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алеева.

Федерация бокса России 3 июля отозвала у организации Hardcore лицензию на проведение боев, но через сутки изменила свое решение.