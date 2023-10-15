Основатель Top Dog «Регбист» рассказал, при каких условиях состоится его новый бой

Основатель Top Dog Данил Алеев, более известный как «Регбист», рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Мне нужно проверить руки. Я рассчитывал подраться в декабре. Сейчас, во-первых, рука никак до конца не заживает. Во-вторых, есть большое количество задач, поэтому я пока не могу должным образом погрузиться в тренировочный процесс. Как только мне представится возможность, будет действительно интересное предложение, соперник, а также мое здоровье будет позволять, подерусь. Сейчас все упирается в травмированную руку. Когда она будет функционировать, тогда сразу проведу бой», — приводит слова Алеева MMA.Metaratings.ru.

Алеев последний поединок провел против известного блогера Артема Тарасов в декабре 2022 года на турнире Top Dog 18. Поединок прошел всю дистанцию и завершился в пользу Регбиста единогласным решением судей. Позже результат боя был аннулирован из-за ошибки хронометриста, который решил закончить третий раунд на 10 секунд раньше положенного времени.