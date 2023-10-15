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Сегодня, 17:47

Основатель Top Dog «Регбист» рассказал, при каких условиях состоится его новый бой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель Top Dog Данил Алеев, более известный как «Регбист», рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Мне нужно проверить руки. Я рассчитывал подраться в декабре. Сейчас, во-первых, рука никак до конца не заживает. Во-вторых, есть большое количество задач, поэтому я пока не могу должным образом погрузиться в тренировочный процесс. Как только мне представится возможность, будет действительно интересное предложение, соперник, а также мое здоровье будет позволять, подерусь. Сейчас все упирается в травмированную руку. Когда она будет функционировать, тогда сразу проведу бой», — приводит слова Алеева MMA.Metaratings.ru.

Алеев последний поединок провел против известного блогера Артема Тарасов в декабре 2022 года на турнире Top Dog 18. Поединок прошел всю дистанцию и завершился в пользу Регбиста единогласным решением судей. Позже результат боя был аннулирован из-за ошибки хронометриста, который решил закончить третий раунд на 10 секунд раньше положенного времени.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/osnovatel-top-dog-regbist-rasskazal-pri-kakikh-usloviyakh-sostoitsya-ego-novyi-boi-295120/
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