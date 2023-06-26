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Сегодня, 09:38

Остин Лэйн извинился перед Тафой за тычок в глаз на UFC on ABC 5

Давид Хачатрян
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Тяжеловес из Джексонвилла Остин Лэйн (12-3) принес свои извинения перед Джастином Тафой (6-3), которому он во время боя на UFC on ABC 5 ткнул в глаз, из-за чего бой был признан несостоявшимся.

«Джастин, я прошу прощения. Я этого не хотел. Я осознаю всю ответственность и надеюсь, что с твоим глазом все в порядке. Спасибо моему родному городу. Спасибо за энергию, которую вы мне дали, когда я покидал арену. Я буду помнить это всю оставшуюся жизнь. Мне жаль, что я не смог дать вам шоу», — написал Лэйн в Twitter.

Бой Тафы и Лэйна был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз в первом раунде. Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

ММА
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