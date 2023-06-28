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Сегодня, 15:15

Отец Илона Маска: «Если сын проиграет Цукербергу, то это будет полное унижение»

Давид Хачатрян
Илон Маск.
Фото Global Look Press
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Эрролл Маск, отец долларового миллиардера Илона Маска, считает, что его сыну следует оставить идею подраться с Марком Цукербергом.

«Дело в том, что если этот безумный бой состоится, если Илон победит этого парня, то Илона назовут хулиганом, поскольку он намного тяжелее и выше, а если он проиграет, то это будет полное унижение. Это безвыигрышная ситуация для Илона», — сказал Эрролл в интервью Fortune Magazine.

Ранее Маск и Марк Цукерберг написали в соцсетях, что готовы подраться друг с другом в октагоне.?

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