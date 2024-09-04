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4 сентября, 23:00

Папин 31 октября проведет бой с Флораном Гатье в лиге AMC SUF по новым правилам

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В Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию новой бойцовской лиги AMC SUF (Absolute Men's Championship Stand Up Fight). Бои в этой лиге будут проходить исключительно в стойке, где разрешены удары ногами и руками.

Главой AMC SUF станет лучший кикбоксер планеты вне зависимости от весовых категорий Чингиз Аллазов, а известный менеджер в мире единоборств Виталий Тарасов будет генеральным продюсером лиги.

Дебютный турнир AMC SUF пройдет 31 октября в Москве, и в главном событии шоу встретятся российский боксер Алексей Папин и французский кикбоксер Флоран Гатье.

Папин дебютировал в профессиональном боксе в ноябре 2015 года. Его статистика — 18 побед (17 — нокаутом) при одном поражении. Папин занимал первую строчку рейтинга WBC в первом тяжелом весе, владел титулом IBF International и EBP. В последний раз Папин выходил на ринг в конце августа, когда досрочно победил Феликса Валеру и защитил пояс WBA Asia.

Также в рамках одного из турниров AMC SUF российский боец Расул Мирзаев встретится с экс-чемпионом Hardcore MMA Наби Набиевым.

Алексей Папин
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