Патрики Фрейре: «Мусаев и Шаблий победят Усмана Нурмагомедова»

Экс-чемпион легкого дивизиона Bellator Патрики Фрейре (24-11) уверен, что он слишком переоценил Усмана Нурмагомедова (16-0), и это была его главная ошибка.

«Как только я посмотрел бой в записи, я на 100 процентов стал уверен, что моя главная ошибка в бою — это излишнее уважение к его фамилии, — сказал бразилец в интервью Sherdog. — Я опасался его тейкдаунов, поэтому не стал навязывать свою игру. Весь бой я должен был драться так, как дрался в пятом раунде».

Фрейре отметил, что в его тренировочном лагере к бою с Нурмагомедовым был американский борец-вольник, призер Олимпийских игр Кенни Мондэй.

«Его навыки и навыки Кенни Мондэя — это два совершенно разных уровня, — сказал Фрейре. — Мондэй был взрывным, гораздо более техничным и выше ростом. Я очень надеюсь, что Усман примет участие в Гран-при легковесов. Не могу дождаться, чтобы ему отомстить. Тофик Мусаев и Александр Шаблий сильнее него. Если он встретится с одним из них раньше меня, то, вероятно, я не смогу отомстить ему в следующем году».

Также бразилец подчеркнул, что Мусаев перед боем с Нурмагомедовым дал ему несколько ценных советов.

«Они [Мусаев и Нурмагомедов] вместе тренировались, но что-то между ними произошло. Они больше не поддерживают дружеские отношения. Мусаев сказал мне: «Эта семья не должна доминировать в спорте»».

Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Фрейре 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.