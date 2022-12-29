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Сегодня, 11:01

Патрисио Фрейре не собирается мстить Усману Нурмагомедову за своего брата

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (34-5) заявил, что у него нет желания подниматься в легкий дивизион, чтобы сразиться с чемпионом Усманом Нурмагомедовым (16-0). Об этом он сказал в интервью SHAK MMA.

— Ты освободил пояс чемпиона в легком дивизионе, чтобы твой брат стал чемпионом. Нет ли у тебя желания подняться и бросить вызов Усману Нурмагомедову?

— Нет, это проблемы моего брата, не мои. Ему нужно вернуться и забрать свой пояс. Усман талантливый парень, он молод, у него юношеское телосложение, а мой брат — это монстр. Он не дрался в ту ночь. Надеюсь, он сможет провести матч-реванш и забрать титул.

Нурмагомедов стал чемпионом Bellator, победив Патрики Фрейре (24-11) 18 ноября на Bellator 288 в Чикаго, США.

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