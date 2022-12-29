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Сегодня, 11:57

Патрисио Фрейре: «Я зарабатываю больше Нганну»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре (34-5) сообщил, что ранее появившаяся в сети информация о том, что он заработал 150 тысяч долларов за победу над Адамом Боричем (18-2) не соответствует действительности.

«Фейк-новость. Я получал столько в 2012 году, — сказал бразилец в интервью Sherdog. — Я не могу раскрывать гонорар, но гарантирую, что сегодня я зарабатываю больше, чем чемпион UFC в тяжелом весе».

Фрейре победил Борича единогласным решением судей (48-47, 49-46, 50-45) на Bellator 286. Турнир состоялся 1 октября в Лонг-Бич, США.

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