Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:39

Пауло Коста: «Чимаев дерется только с теми, кто меньше него»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) вновь раскритиковал Хамзата Чимаева (12-0) после слов чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры (7-1) о том, что Чимаев отказался с ним драться в полутяжелом весе.

«Чертов ублюдок, сразись со мной. Ты дерешься только с теми, кто меньше и не умеет бороться», — написал Коста в Twitter.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
ММА
0
Читайте также
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
Английский журналист и писатель Джонатан Уилсон сравнил Стрельцова и Холанна
Из видеообращения главы ЕК пропали слова о потерях украинских военных
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Оливейра отказался от незамедлительного реванша с Махачевым