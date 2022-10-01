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1 октября, 18:29

Коста — о Чимаеве: «Он слабак, и он будет всячески избегать нашего боя»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Бразильский средневес UFC Пауло Коста не верит, что поединок с непобежденным бойцом из Швеции Хамзатом Чимаевым состоится.

«Он [Чимаев] будет всячески избегать нашего боя, — сказал Коста в интервью The Schmo. — Думаю, он не будет драться со мной. Он чертовски напуган, он не будет драться со мной, никогда. Он будет стараться избегать меня, насколько сможет... Я не удивлен, он слабак... Я забрал его шляпу, его ночной сон, его главное событие, но он продолжает избегать меня, вы знаете, он напуган. Может быть, [Роберт] Уиттакер [станет следующим оппонентом]. Давайте посмотрим, кто будет следующим для меня. Да, я думаю, это был бы отличный бой».

В сентябре перед турниром UFC 279 Чимаев чуть не подрался с Костой в UFC Performance Institute в Лас-Вегасе.

На счету Косты 14 побед и 2 поражения, у Чимаева — 12 побед в 12 поединках.

Хамзат Чимаев
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