Пауло Коста обещает нокаутировать Чимаева: «Бой будет просто сумасшедшим»

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Пауло Коста (14-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Знаете, что любопытно, я ведь очень хочу этого боя. Дана [Уайт] хочет этого боя. Зрители хотят этого боя. Но не Чимаев, — сказал Коста в эфире The MMA Hour. — Чимаев не хочет этого боя, поэтому он очень старался вызвать на бой других парней, вроде Леона Эдвардса, Белала Мухаммада, [Камару] Усмана. Он вызывал только парней из полусреднего дивизиона. Но он просто сумасшедший, потому что он не дрался в полусреднем весе. Он собирается драться в среднем весе, поэтому он пытался подтянуть в средний более легких парней, понимаете? Он никогда не драться с настоящим средневесом.

Он чокнутый. Он сумасшедший. Он не говорит ничего существенного, ничего, что имело бы смысл. Он сумасшедший. Но он мне нравится, потому что он приносит мне деньги. В конце концов, он хороший боец. Но я пойду и побью его в его гребаном доме.

Прогноз? Нокаут. Я не буду пытаться его сабмитить. У меня черный пояс, но я не буду пытаться его сабмитить. Не думаю, что он попытается сабмитить и меня. Я предпочитаю нокаут. Все, что связано с этим боем, будет очень напряженным. Даже сейчас, за долго до боя, все так напряженно. И пресс-конференция будет сумасшедшей. Сам бой будет сумасшедшим. Я думаю, что он будет очень агрессивным, будет прыгать в ноги, пытаться повалить меня на землю, ставить меня в борцовские ситуации. Все в этом поединке потрясающе. Это отличный бой.

В связи со всей этой ситуацией в среднем весе и всей этой шумихой вокруг этого боя, победитель будет следующий в очереди на титул».

Чимаев и Коста подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.