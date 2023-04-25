Пауло Коста подтвердил, что в UFC хотят дать ему бой с Чимаевым в Абу-Даби

Пятый номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста (14-2) заявил, что ему нравится идея противостояния с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я уговариваю UFC назначить бой до июня, — сказал Коста в в эфире The MMA Hour. — Я думаю, что у них есть соглашение [с правительством] Эмиратов, поэтому им нужно проводить большие бои там.

Мне нравится [бой с Чимаевым]. Я думаю, что это хороший поединок. Я считаю, что вокруг этого боя много шумихи, люди хотят увидеть этот поединок. Люди всегда спрашивают меня [об] этом бое».

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.