Пауло Коста: «Пожалуйста, не называйте Ковингтона геем»

31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) не упустил возможности посмеяться над Колби Ковингтоном (17-3) после заявления 30-летней бразильянки Поляны Вианы (13-5), которая сказала, что Ковингтон расстроился, когда она не засунула палец ему в задницу.

«Пожалуйста, не называйте Ковингтона геем только потому, что Поляна сказала, что он попросил ее засунуть палец в его задницу, — написал Коста в Twitter.

Ковингтон должен провести следующий бой против Хамзата Чимаева (12-0) в марте 2023 года в Великобритании.