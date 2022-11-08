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Сегодня, 13:09

Пауло Коста: «Пожалуйста, не называйте Ковингтона геем»

Давид Хачатрян
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31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) не упустил возможности посмеяться над Колби Ковингтоном (17-3) после заявления 30-летней бразильянки Поляны Вианы (13-5), которая сказала, что Ковингтон расстроился, когда она не засунула палец ему в задницу.

«Пожалуйста, не называйте Ковингтона геем только потому, что Поляна сказала, что он попросил ее засунуть палец в его задницу, — написал Коста в Twitter.

Ковингтон должен провести следующий бой против Хамзата Чимаева (12-0) в марте 2023 года в Великобритании.

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